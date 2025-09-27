La Questura di Avellino celebra San Michele Arcangelo e dedica la Sala Riunioni ad Antonio Ammaturo

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato una giornata di celebrazioni voluta dal Questore della Provincia di Avellino, Dr. Pasquale Picone, per rendere omaggio al Santo Patrono e, al tempo stesso, ricordare con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: questura - avellino

Uniti per i diritti dell’infanzia: l’Unicef ringrazia la Questura di Avellino

Montefredane, agente salva uomo dal suicidio: intervento decisivo della Questura di Avellino

Modena-Avellino, blitz della Questura: titolare vende birra in vetro nonostante i divieti, scatta la multa

L'intervento del Procuratore della Repubblica di Avellino all'evento organizzato dalla Questura al Polo Giovani: ricordare Ammaturo anche per censurare quelli che vomitano veleno contro le divise, che difendono libertà e sicurezza - facebook.com Vai su Facebook

Asti, la Polizia celebra San Michele Arcangelo: messa alla Madonna del Portone e consegna riconoscimenti in Questura - Lunedì mattina la ricorrenza del patrono sarà occasione di preghiera, incontro con le famiglie e riconoscimenti al personale per meriti, anzianità e servizio ... Si legge su lavocediasti.it

Domenica 29 settembre si celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato - Arezzo, 28 settembre 2024 – Domenica 29 settembre 2024, si celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Scrive lanazione.it