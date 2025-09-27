Oggi e domani piazza Matteotti sarà vestita a festa per celebrare i 150 anni della Pubblica assistenza Misericordia&Olmo. Tante le iniziative e gli appuntamenti in programma, a partire dalla presentazione del libro sui 150 anni della Misericordia&Olmo stamani alle 10.30, nella sala consigliare di palazzo Roderio. La Misericordia&Olmo ogni anno è in grado di effettuare dai 10 ai 12 mila interventi, coprendo il territorio tra Ponzano e Luni Mare e percorrendo almeno 250 mila kilometri con 8 auto e 8 ambulanze di cui dispone. Fondamentale per i soccorritori essere dotati di mezzi nuovi e all’avanguardia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Pubblica Assistenza festeggia i 150 anni