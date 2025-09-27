La prova del 9? Marquez campione MotoGP se Tutte le combinazioni di Motegi

Marc ha 191 punti di vantaggio sul fratello Alex dopo la Sprint in Giappone: domenica nella gara lunga può diventare campione. Ecco quello che può succedere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MotoGP, Marquez campione del mondo a Motegi: quanti punti servono a Marc. Intanto Bagnaia balla col kimono - Marc Marquez può conquistare a Motegi il suo settimo Mondiale MotoGP: ecco quando e quanti punti servono allo spagnolo. Da sport.virgilio.it

