La protesta per bloccare la nave con il carburante per l' aviazione israeliana
È attraccata al porto di Taranto la nave Seasalvia, una nave cisterna che dovrebbe imbarcare 30mila tonnellate di greggio destinate all’aviazione militare israeliana. Appresa la notizia, cittadini e attivisti – tra cui Usb, Cobas, Movimento Taranto per la Palestina, Giustizia per Taranto. 🔗 Leggi su Today.it
