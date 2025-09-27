La Promessa Anticipazioni Spagnole | Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!
Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Romulo lascerà la tenuta dopo aver ritrovato l'amore. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa, trame spagnole: Jana trova oggetti di sua madre Dolores nella stanza segreta - Jana rinviene alcuni oggetti nella stanza segreta e invita Ramona alla tenuta per esaminarli; la donna li riconosce come appartenenti a Dolores ... Come scrive it.blastingnews.com