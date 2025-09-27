La Promessa anticipazioni 28 settembre | Jana spaventata dall’uomo col fucile Manuel cerca di difenderla

Movieplayer.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la serenità di Jana e Manuel viene bruscamente interrotta da un contrattempo che mette a dura prova la coppia La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: nonostante la felicità per le nozze, i due novelli sposi devono affrontare un imprevisto che rischia di rovinare i loro piani Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Le tensioni a La Promessa raggiungono un punto critico quando Catalina, devastata dalla rottura con Pelayo, medita di lasciare la tenuta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 28 settembre jana spaventata dall8217uomo col fucile manuel cerca di difenderla

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 28 settembre: Jana spaventata dall’uomo col fucile, Manuel cerca di difenderla

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

promessa anticipazioni 28 settembreLa Promessa Anticipazioni 28 settembre 2025: Manuel e Jana in luna di miele... ma è un disastro! - Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 28 settembre 2025 su Rete4. Segnala msn.com

promessa anticipazioni 28 settembreAnticipazioni La Promessa: Cosa succede dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2025? Tutta la verità sul marchese - Le anticipazioni de La promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 svelano eventi sorprendenti e misteriosi che coinvolgono i protagonisti. Si legge su spettegolando.it

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 28 Settembre