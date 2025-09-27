Parlando delle presunte incursioni della Russia su vari Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che l’Ucraina ha intercettato 92 droni diretti verso la Polonia e che “l’Italia potrebbe essere la prossima”. Lo ha affermato in un post su X. “Putin sta testando la capacità di difesa dei Paesi Nato”. L’Ucraina ha intercettato nel suo spazio aereo 92 droni russi diretti verso la Polonia, 19 hanno raggiunto il loro spazio aereo, ha scritto in un post su X Volodymir Zelensky anticipando che “l’Italia potrebbe essere la prossima”. “Vediamo la direzione per così dire, la coreografia di questi voli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La previsione di Zelensky: “Il prossimo bersaglio dei droni russi può essere l’Italia”. Tajani: non credo che saremo un obiettivo di Putin