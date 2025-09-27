La presunta truffa all' Europa per ristrutturare un capannone tutti assolti al processo | il fatto non sussiste
Tutti assolti “perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che ha chiuso il processo nato dall’operazione “Malaffare” che nell'ottobre 2020 a otto denunciati per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
