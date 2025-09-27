La pressione fiscale in Italia non è la più alta Francia messa peggio

L’Italia fa meglio della Francia. Se vogliamo vantarci di qualcosa in questo periodo storico, potremmo dire che la pressione fiscale in Italia è più bassa di quella che subiscono i contribuenti francesi. La percentuale non è molto più bassa, ma fa la differenza. Se nel 2023 in Italia eravamo al 41,2%, gli ultimi dati Istat del 2024 fotografano una pressione fiscale al 42,5%. Un dato in crescita, ma se vogliamo consolarci, possiamo dire che è più bassa della pressione fiscale in Francia. La crisi politica, sociale ed economica si è abbattuta sui cugini francesi, che vedono il prelievo fiscale pari al 45,2% del Pil. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

