La presidente del Sib di Tarquinia alla Cerimonia di Encomio dedicata ai giovani bagnini

Tarquinia, 27 settembre 2025 – La presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) di Tarquinia, Marzia Marzoli, ha preso parte alla “Cerimonia di Encomio ”, organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto con la collaborazione della Lifeguard, che si è svolta il 26 settembre a Viterbo, presso Palazzo Gentili. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di istituzioni locali, Comuni e della Provincia di Viterbo, è stata dedicata ai giovani bagnini protagonisti della stagione estiva. Durante il suo intervento, la presidente Marzoli ha sottolineato l’importanza del ruolo dei concessionari nella sicurezza delle spiagge: “Ogni giorno siamo noi balneari, con la nostra presenza costante, a garantire vigilanza, assistenza e presidio delle spiagge. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it