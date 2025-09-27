La porta magica di Andrea Delogu si ri-apre su Rai2 | la data di inizio e novità

27 set 2025

Andrea Delogu torna su Rai2 con una nuova edizione de La porta magica 2025, il programma che racconta storie di persone comuni che vogliono rivoluzionare la propria vita. Scopriamo insieme la data di inizio, cast, anticipazioni e novità della nuova stagione! La porta magica 2025, quando va in onda su Rai2 e conduttrice. Da lunedì 29 settembre 2025 dalle ore 17.00 ri-apre La Porta magica 2025 di Andrea Delogu su Rai2. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, la conduttrice è pronta a riportare sul piccolo schermo i racconti di chi cerca una svolta nella propria vita. Si tratta di persone comuni con le loro storie e il desiderio, spesso rimandato troppo a lungo, di dare una svolta alla propria vita. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

