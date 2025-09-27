La polizia e la forza dei nervi saldi
Bologna, 27 settembre 2025 – Mi domando come ci siano ancora persone desiderose di entrare nei ranghi della Polizia di Stato, per la quale nutro il massimo rispetto, sia ben chiaro! Vengono assaliti, offesi, derisi, feriti, come nel caso degli ultimi disordini a Bologna. Curioso il commento che ne fa il questore Sbordone, che minimizza i fatti, per non parlare del sindaco Matteo Lepore. Andiamo pure avanti così, spero solo che i cittadini se lo ricordino. Franco Favretto Risponde Beppe Boni Chi entra in polizia lo fa in larga parte per passione, senso del dovere, perché ritiene che mettersi al servizio dello Stato e dei cittadini sia ancora un valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polizia - forza
La forza di una donna, anticipazioni al 18 luglio: la polizia fa irruzione a casa di Bahar
La forza di una donna, anticipazioni dal 14 al 18 luglio: la polizia fa irruzione a casa di Bahar, lei rischia di provocare un incendio
Anticipazioni la forza di una donna 14 luglio: la polizia alla ricerca di Bahar
Sugli scontri a Milano in stazione di lunedì durante il corteo pro Gaza, si è detto tanto: ora a raccontare la sua versione dei fatti è uno dei 58 poliziotti rimasti feriti, Flavio Lanzetta, 42enne assistente capo coordinatore della polizia di Stato in forza al Terzo Repa - facebook.com Vai su Facebook
La polizia e la forza dei nervi saldi - Certo che gli agenti di polizia, come i carabinieri, devono avere nervi saldi nel vedere che rischiano per arrestare ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Saldi sì, ma finti. I controlli e le maxi multe - Che ha comminato 16 sanzioni amministrative per un importo complessivo di ... Scrive ilgiorno.it