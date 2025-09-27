La polizia e la forza dei nervi saldi

Bologna, 27 settembre 2025 – Mi domando come ci siano ancora persone desiderose di entrare nei ranghi della Polizia di Stato, per la quale nutro il massimo rispetto, sia ben chiaro! Vengono assaliti, offesi, derisi, feriti, come nel caso degli ultimi disordini a Bologna. Curioso il commento che ne fa il questore Sbordone, che minimizza i fatti, per non parlare del sindaco Matteo Lepore. Andiamo pure avanti così, spero solo che i cittadini se lo ricordino. Franco Favretto Risponde Beppe Boni Chi entra in polizia lo fa in larga parte per passione, senso del dovere, perché ritiene che mettersi al servizio dello Stato e dei cittadini sia ancora un valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it