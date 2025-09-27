La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo con la solidarietà

SAN PIETRO VERNOTICO - Il prossimo lunedì 29 settembre la Polizia di Stato celebrerà l'annuale ricorrenza del suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Quest'anno, il programma della cerimonia organizzata dalla Questura di Brindisi prevede la celebrazione della santa messa, alle 10:30, presso la.

