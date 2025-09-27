La Polizia di Stato celebra San Michele a Bellaria
La Polizia di Stato ha scelto di celebrare a Bellaria la cerimonia dedicata al proprio Patrono, San Michele, con la Santa Messa in programma lunedì 29 settembre alle 11.30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Bellaria centro. "Accogliamo sin da ora con affetto tutti coloro che saranno presenti, a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Bellaria: il 29 settembre la Polizia di Stato celebra il suo patrono San Michele Arcangelo - Per la ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, quest’anno la celebrazione della Santa Messa avrà luogo nella Chiesa del ... Si legge su chiamamicitta.it
La Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo con una messa in Duomo a Ravenna - La Polizia di Stato di Ravenna celebra il suo patrono San Michele Arcangelo, lunedì 29 settembre alle ore 9. ravennanotizie.it scrive