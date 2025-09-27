La Polfer di Frosinone celebra i trent' anni di presenza fissa

Si è tenuta ieri mattina, presso lo scalo ferroviario di Frosinone una cerimonia per celebrare il trentennale della fondazione del Posto di Polizia Ferroviaria di Frosinone.Alla cerimonia, tenutasi presso la banchina del I binario, erano presenti autorità civili e militari della Provincia di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

