La pizza diventa ritratto | l’omaggio di Emanuele Crapetti al Presidente Mattarella

2anews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pizza che diventa ritratto, un impasto che si trasforma in tela, un forno che diventa bottega d’arte. È la sorprendente idea di Emanuele Crapetti, giovanissimo studente dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Rossini” di Bagnoli, che ha deciso di omaggiare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita del . 🔗 Leggi su 2anews.it

la pizza diventa ritratto l8217omaggio di emanuele crapetti al presidente mattarella

© 2anews.it - La pizza diventa ritratto: l’omaggio di Emanuele Crapetti al Presidente Mattarella

In questa notizia si parla di: pizza - diventa

Nel carcere di Secondigliano la pizza diventa riscatto grazie al cuore grande di Vincenzo Capuano

I turisti che non spendono: “La colpa è dei prezzi alti”. E la pizza diventa un lusso

“Ho pagato 1,50 euro in più per aver fatto togliere i pomodorini dalla pizza, ma è legale?”: lo ‘scontrino pazzo’ di Elena Di Liddo diventa virale

pizza diventa ritratto l8217omaggioLa pizza diventa ritratto: l’omaggio di Emanuele Crapetti al Presidente Mattarella - Una pizza che diventa ritratto, un impasto che si trasforma in tela, un forno che diventa bottega d’arte. Lo riporta 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Pizza Diventa Ritratto L8217omaggio