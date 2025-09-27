Una pizza che diventa ritratto, un impasto che si trasforma in tela, un forno che diventa bottega d’arte. È la sorprendente idea di Emanuele Crapetti, giovanissimo studente dell’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera “Rossini” di Bagnoli, che ha deciso di omaggiare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita del . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La pizza diventa ritratto: l’omaggio di Emanuele Crapetti al Presidente Mattarella