La più grande fabbrica clandestina di sigarette scoperta a Cassino

Da fuori sembrava un deposito logistico vuoto. In realtà era un bunker sotterraneo. E dentro c’era la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. A scoprirla, vicino Cassino (Frosinone), la Guardia di Finanza di Ancona, con i finanzieri di Frosinone. L’inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino ha portato a un sequestro record di sigarette, circa 300 tonnellate. Oltre a un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato. Dalle indagini sono emersi tributi evasi per circa 600 milioni e proventi illeciti stimati in circa 130 milioni. Sequestrati beni per 53 milioni. 🔗 Leggi su Open.online