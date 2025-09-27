La più grande fabbrica clandestina di sigarette mai scoperta in Italia era in un bunker nel Lazio | produceva 5mila bionde al minuto

Scovata nel Lazio dai militari della guardia di finanza un’enorme fabbrica illecita di sigarette, la più grande mai svelata in Italia e in Europa. Ecco dov’era e cosa conteneva. In un bunker sotterraneo, al quale si accedeva attraverso un sofisticato congegno idraulico, c’era un’enorme fabbrica clandestina di sigarette. La struttura era capace di produrre circa 2 miliardi e 700 milioni sigarette in un solo anno, e 7.200.000 circa al giorno. (GDF FOTO) – Notizie.com La struttura si trovava a pochi chilometri da Cassino sotto un apparente deposito di logistica di oltre 3. 🔗 Leggi su Notizie.com

