Palazzolo Proprio così, una vera pesca a strascico, dove i pesci sono gli automobilisti, senza curarsi del fatto che si possa trattare di provetti trasgressori o di semplici malcapitati. E vi spiego perché. Alle 10.21 avevo parcheggiato la mia auto in via Crespi, zona Maciachini e, come abitudine, stavo attivando l’app di Telepass per impostare il pagamento della sosta a tempo ed esporre sul cruscotto il tagliandino cartaceo richiesto dalla polizia locale. Non mi ero reso conto che in quel minuto o poco più trascorso dentro l’auto ad armeggiare con l’app e il tagliandino cartaceo, “l’occhio di falco” del Comune mi stava puntando e multando, infliggendomi una sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La "pesca a strascico" delle multe