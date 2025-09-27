La pesca a strascico delle multe
Palazzolo Proprio così, una vera pesca a strascico, dove i pesci sono gli automobilisti, senza curarsi del fatto che si possa trattare di provetti trasgressori o di semplici malcapitati. E vi spiego perché. Alle 10.21 avevo parcheggiato la mia auto in via Crespi, zona Maciachini e, come abitudine, stavo attivando l’app di Telepass per impostare il pagamento della sosta a tempo ed esporre sul cruscotto il tagliandino cartaceo richiesto dalla polizia locale. Non mi ero reso conto che in quel minuto o poco più trascorso dentro l’auto ad armeggiare con l’app e il tagliandino cartaceo, “l’occhio di falco” del Comune mi stava puntando e multando, infliggendomi una sanzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
