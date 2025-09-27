La periferia di Roma si mobilita al Quarticciolo con Zerocalcare ed Elodie
AGI - Oltre un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo, periferia est di Roma, in un corteo organizzato da associazioni, comitati e realtà di base. La marcia, partita dal parco Modesto da Veglia, ha attraversato luoghi simbolo dell'abbandono come il parco di Tor Tre Teste, il cantiere mai completato di un asilo nido, ma anche di rinascita sociale come la palestra popolare del quartiere. Accanto alle rivendicazioni locali, la piazza ha scandito più volte "Palestina libera" e ha sventolato decine di bandiere, intrecciando le lotte sociali del quartiere con la solidarietà internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: periferia - roma
Breda Art Festival 2025: street art, live painting e un murale permanente trasformano la periferia est di Roma
La Fondazione Cinema per Roma porta il cinema in periferia: dal 21 luglio una nuova arena al Torrino
La periferia di Roma nord senza fogne e acqua. Lavori per portare servizi a 80mila persone
tra gli Interventi de “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi) - X Vai su X
Radio DolceMusica by ITR. . ROMA 25/09/2025 – CONTROLLI DEI CC NELLA PERIFERIA EST Controlli dei carabinieri nella periferia est Romana. Un arresto e 19 denunce. Sanzionate attività commerciali. A Tor Bella Monaca denunciate 17 persone per ave - facebook.com Vai su Facebook
Corteo al Quarticciolo con Zerocalcare: “Le periferie non sono solo degrado” - (LaPresse) Un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo alla periferia est di Roma per un corteo organizzato da ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Oltre mille in corteo al Quarticciolo: no al “modello Caivano”, sì a dignità e diritti sociali - Dalla periferia romana una mobilitazione per dire basta a degrado e abbandono. Riporta rainews.it