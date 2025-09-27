AGI - Oltre un migliaio di persone ha sfilato oggi per le vie del Quarticciolo, periferia est di Roma, in un corteo organizzato da associazioni, comitati e realtà di base. La marcia, partita dal parco Modesto da Veglia, ha attraversato luoghi simbolo dell'abbandono come il parco di Tor Tre Teste, il cantiere mai completato di un asilo nido, ma anche di rinascita sociale come la palestra popolare del quartiere. Accanto alle rivendicazioni locali, la piazza ha scandito più volte "Palestina libera" e ha sventolato decine di bandiere, intrecciando le lotte sociali del quartiere con la solidarietà internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La periferia di Roma si mobilita, al Quarticciolo con Zerocalcare ed Elodie