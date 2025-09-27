La palestra di Santa Barbara è realtà dopo 12 anni | Una casa dello sport nel nome di Luigi Zonghi | FOTO
Un luogo dedicato allo sport e alla socialità, ma anche alla memoria di un campione che ha rappresentato al meglio i valori di Viterbo. Dopo 12 anni la palestra di Santa Barbara è finalmente a disposizione della città.Sabato mattina, 27 settembre, l'inaugurazione e l'intitolazione a Luigi Zonghi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
