La Palestina contesa Gaza i cortei ’contro’ non si incrociano | resta solo la tensione
e Nicoletta Tempera Fuochi d’artificio in via Sabotino. E ’Soffia il vento’ come colonna sonora. Per dire, ancora una volta, "fuori i fascisti da Bologna". È arrivato fino in via Andrea Costa, punto di massimo ‘contatto’ – solo virtuale – con il contestuale presidio di Forza Nuova, il corteo organizzato da Potere al Popolo, Usb e Cambiare Rotta. La giornata di tensione – l’ennesima – è servita, anche se le due manifestazioni finiscono per non incrociarsi mai. Un centinaio gli attivisti, con bandiere rosse e vessilli della Palestina, che hanno sfilato da Porta Lame per un popolo massacrato dalle bombe, per la global Sumud Flotilla e contro Fiore e i suoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
