La pagliuzza e la trave del governo Meloni

Cms.ilmanifesto.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ondate di indignazione senza precedenti sono state espresse dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando, all’interno di una giornata straordinaria di sciopero e mobilitazione sociale contro il genocidio in Palestina, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la pagliuzza e la trave del governo meloni

© Cms.ilmanifesto.it - La pagliuzza e la trave del governo Meloni

In questa notizia si parla di: pagliuzza - trave

Soumahoro in visita al Cpr pontifica sull’accoglienza: e vede la pagliuzza dimenticando la trave delle sue cooperative

Governo Meloni, da oggi il suo esecutivo è il quarto più longevo della storia repubblicana - Meglio del Governo Meloni I, al momento, hanno fatto il Berlusconi II, il Berlusconi IV e il Craxi I. Scrive tg24.sky.it

Meloni resta a galla perché manca un’alternativa degna di questo nome - In un passaggio dell’atto recentemente depositato dalla Procura di Milano nel contesto del procedimento contro amministratori locali e costruttori, è scolpito, in termini che vanno ben al di là del ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pagliuzza Trave Governo Meloni