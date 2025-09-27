La nuova stagione L’Angela si presenta in grande stile Tra passato e presente

Una serata speciale, in Piazza Garibaldi, con la maestosità della Basilica di Santa Maria degli Angeli a fare da cornice all’evento. L’Angelana 2025-2026 ha alzato ufficialmente il velo sulla nuova stagione e l’ha fatto coinvolgendo tutta la comunità a 360 gradi. Dai rappresentanti dei rioni, ai ragazzi della Quarta categoria, a quelli della neonata Next Gen, ai ragazzi del settore giovanile, dalla scuola calcio, all’agonistica, fino alla prima squadra. Con il momento più significativo nella cerimonia che ha visto tutti i capitani del vivaio giallorosso e i ragazzi approdati in prima squadra, premiare Angelo Marchetti, autentica bandiera dell’Angelana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nuova stagione. L’Angela si presenta in grande stile. Tra passato e presente

In questa notizia si parla di: nuova - stagione

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione

Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione

Nuova stagione, nuovo stile! Le tendenze moda Autunno 2025 sono arrivate al Centro Commerciale #GrandApulia Scopri i colori, i capi e gli accessori che renderanno unico il tuo guardaroba Leggi il blog e lasciati ispirare tinyurl.com/3f2es3zr - facebook.com Vai su Facebook

L'Ora Solare | Nuova stagione Amore, amicizia, fede, musica e tradizioni. Tutto questo è @orasolaretv2000: il programma condotto da Paola Saluzzi torna su #TV2000 dal lunedì al venerdì alle 12.20. #Canale28 | 157 Sky | #Play2000 - X Vai su X

Galleria Toledo, Laura Angiulli presenta la nuova stagione - Teatro come passione e necessità gioia di vivere e lavorare, anche se con tutti i problemi del mondo, quelli cioè che scaturiscono dalle norme di una legge che non soddisfa e da necessità burocratiche ... Segnala napoli.repubblica.it

Il Cassero presenta la nuova stagione tra sorrisi e riflessioni - Una rassegna dove si sorride ma anche dove si riflette, con la musica a far da sfondo, e con al centro "l’essere umano e il suo percorso di vita", filo conduttore dell’intera stagione. Da ilrestodelcarlino.it