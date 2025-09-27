La puntata in onda domenica 28 settembre alle 10.05 su Rete4 mette al centro Gigio, Mariolino e gli ungulati del Cras “Stella del Nord”, con replica domenica alle 16.30 su La5 e martedì in seconda serata su Rete4. Un format che unisce testimonianze, tutela e divulgazione “Dalla parte degli animali”, ideato e condotto dall’on. Michela . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - La nuova puntata di “Dalla parte degli animali” tra salvataggi esemplari, legge Brambilla e la vita nel Cras “Stella del Nord”