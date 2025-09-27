La nuova Fiat 500 Hybrid | elegante tecnologica e tutta italiana
La nuova Fiat 500 Hybrid ha fatto il suo debutto ufficiale al Salone dell’Auto di Torino 2025, dove si è mostrata al pubblico nell’allestimento speciale Torino. Un modello che affianca la versione elettrica lanciata nel 2020, con l’obiettivo di ampliare la gamma e portare la tecnologia ibrida a un pubblico sempre più vasto. Assemblata nello storico stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid riprende le linee inconfondibili della city car più iconica del marchio, arricchite da dettagli inediti e dal badge dedicato alla città che l’ha vista nascere. Design e tecnologia. Esteticamente, la nuova versione mantiene lo stile della sorella elettrica, con differenze mirate: una mascherina frontale aperta per il motore termico, il terminale di scarico e la scritta Hybrid accompagnata dal profilo della Mole Antonelliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
