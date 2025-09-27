GROSSETO La Notte Visibile della Cultura 2025 si arricchisce quest’anno di un appuntamento speciale: la terza edizione del Fit Festival – Sport and More, un evento che trasformerà il cuore di Grosseto in una grande palestra a cielo aperto. Oggi e domani tra piazza Dante, piazza Duomo, piazza Socci e corso Carducci, sportivi, curiosi e famiglie potranno vivere due giornate all’insegna dell’energia, della socialità e del benessere, con ingresso gratuito e la possibilità di cimentarsi in prove aperte a tutti. Il programma è ricchissimo e abbraccia discipline diverse: dal CrossFit, che vedrà cinquanta atleti provenienti da tutta Italia contendersi il titolo della finale Demantur 2025, al powerlifting, dalle spettacolari esibizioni di MMA e sparring regionale alle acrobazie della pole dance e del calisthenics, passando per la ginnastica artistica e ritmica, la danza e l’ hip hop con la ’ Break Dance Battle ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La novità di quest’anno. Fit Festival, sport and more. Grande palestra a cielo aperto