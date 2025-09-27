La notte nel cuore la pubblicità della serie nasconde un orario diverso | cosa cambia davvero
Nei promo più recenti il cartello finale di La notte nel cuore lascia intravedere un orario di partenza leggermente diverso dal solito: una finestra compresa tra 21:40 e 21:50 in prime time su Canale 5. Non è un dettaglio casuale: significa che l’avvio può anticipare di qualche minuto rispetto alle indicazioni standard o spostarsi di poco in avanti, in base agli ultimi aggiustamenti di palinsesto. Per chi segue la dizi, la novità pratica è semplice: conviene accendere prima, perché l’aggancio tra access e fiction può essere più rapido e il recap iniziale più corto. In questo modo si riducono gli slittamenti a ridosso della seconda serata e si preserva la durata reale dell’episodio, con gli snodi emotivi posizionati dove rendono di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
La Notte nel Cuore: anticipazioni del 15 e 20 luglio su Canale 5
Secondo quanto denunciato su Facebook nel cuore della notte si sarebbero registrati assembramenti, schiamazzi, vendita di alcolici da asporto oltre la mezzanotte, motocicli in sosta e in corsa all’interno del giardino Colonna di Largo Adua - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, trame 1ª serie, ultimatum di Cihan a Melek: 'Devi scegliere me o Nuh' - Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan, esasperato dalle continue provocazioni di Nuh, perderà il controllo dopo che il giovane colpirà Sevilay. Lo riporta it.blastingnews.com
La notte nel cuore, modifiche palinsesto: la serie raddoppia anche domenica 28 settembre - Modifiche in corso al palinsesto de La notte nel cuore, la fortunata soap opera turca che questa settimana andrà in onda anche giovedì 25 settembre. it.blastingnews.com scrive