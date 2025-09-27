La notte nel cuore la pubblicità della serie nasconde un orario diverso | cosa cambia davvero

Nei promo più recenti il cartello finale di La notte nel cuore lascia intravedere un orario di partenza leggermente diverso dal solito: una finestra compresa tra 21:40 e 21:50 in prime time su Canale 5. Non è un dettaglio casuale: significa che l’avvio può anticipare di qualche minuto rispetto alle indicazioni standard o spostarsi di poco in avanti, in base agli ultimi aggiustamenti di palinsesto. Per chi segue la dizi, la novità pratica è semplice: conviene accendere prima, perché l’aggancio tra access e fiction può essere più rapido e il recap iniziale più corto. In questo modo si riducono gli slittamenti a ridosso della seconda serata e si preserva la durata reale dell’episodio, con gli snodi emotivi posizionati dove rendono di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it