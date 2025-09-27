La natura si sta riprendendo il palazzetto dello sport di Bassano Romano
Sembra essere una scenografia degna di un film post-apocalittico, ma è il palazzetto dello sport di Bassano Romano: da una parte un cumulo di foglie secche, dall'altra piante rampicanti ed erbacce. A segnalare l'attuale situazione di degrado è la lista civica “Vivere Bassano” con un post sui. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
