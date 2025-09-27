La Nato deve essere pro attiva ci dice l’ex segretario Rasmussen | la reazione a Putin non è deterrenza

Ilfoglio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, ieri ha annunciato il passaggio dal “concetto all’azione concreta” per il progetto di costruire un “Muro antidroni” al. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la nato deve essere pro attiva ci dice l8217ex segretario rasmussen la reazione a putin non 232 deterrenza

© Ilfoglio.it - La Nato deve essere “pro attiva”, ci dice l’ex segretario Rasmussen: la reazione a Putin non è deterrenza

In questa notizia si parla di: nato - deve

Petro: la Colombia deve uscire dalla Nato, non c'è altra strada

Presidente Petro: ‘la Colombia deve uscire dalla Nato’

Crosetto: ‘la Nato deve allargarsi a nuove Nazioni’

nato deve essere proLa Nato deve essere “pro attiva”, ci dice l'ex segretario Rasmussen: la reazione a Putin non è deterrenza - Il pericolo è che il progetto si perda nella burocrazia non tanto di Bruxelles, ma degli eserciti nazio ... Segnala ilfoglio.it

UCRAINA: Lituania, fianco orientale Nato deve essere rafforzato - Il fianco orientale della Nato deve essere rafforzato con nuovi sistemi di difesa aerea dopo che un missile e' entrato in Polonia dall'Ucraina, ha detto il presidente lituano Gitanas ... Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Nato Deve Essere Pro