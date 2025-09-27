La musica che cambia la vita | Gigi D’Alessio diventa protagonista di un film

Gigi D’Alessio ha annunciato da Piazza del Plebiscito a Napoli, gremita per il suo concerto sold-out venerdì 26 settembre, che l’attore Matteo Paolillo, a sorpresa sul palco, lo interpreterà in un prossimo atteso film. “Per l’anno prossimo uscirà un film sulla mia vita, cominciando da quando ero bambino, Matteo Paolillo sarà Gigi d’Alessio da piccolo. Tu vuoi fare Gigi D’Alessio, ma almeno una canzone di Gigi d’Alessio la conosci?”, gli ha chiesto il celebre cantautore, invitandolo poi a duettare sulle note di “Spiegame cherè”. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202509Gigi-d-Alessio-Matteo-Paolillo-sara-me-in-un-film-ma-sai-cantare20250927video13380657. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

