La morte di james bond in no time to die è un errore dice anthony horowitz

le dichiarazioni di anthony horowitz sul finale di no time to die. Il film No Time To Die, uscito nel 2021, rappresenta l'ultimo capitolo interpretato da Daniel Craig nel ruolo di James Bond. La conclusione del film ha suscitato numerose discussioni tra gli appassionati e gli esperti del franchise. In particolare, lo scrittore e autore britannico Anthony Horowitz, noto per aver scritto tre romanzi ufficiali della serie 007, ha espresso il suo parere critico riguardo alla scelta narrativa adottata al termine della pellicola. le opinioni di horowitz sulla fine di bond in no time to die. Durante un'intervista rilasciata a Radio Times, Horowitz ha spiegato che la decisione di eliminare definitivamente il personaggio interpretato da Craig è stata una mossa discutibile.

In questa notizia si parla di: morte - james

