La Moldavia al bivio tra futuro europeo o ritorno nell' orbita russa
Le elezioni politiche di domenica 28 settembre in Moldavia assumono un valore che va ben oltre i confini nazionali. Il voto deciderà non solo la composizione dei 101 seggi del Parlamento, ma soprattutto l’orientamento geopolitico di una repubblica incastrata tra Romania e Ucraina: da una parte. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: moldavia - bivio
Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre
Moldavia al bivio elezioni, duello tra filo-Ue e filo-russi
Elezioni parlamentari in #Moldavia #Moldova. Il Paese al bivio tra Unione europea #UE e #Russia. #TG2000 ore 18,30 del 25 settembre 2025 - X Vai su X
La Moldavia si prepara a una delle tornate elettorali più importanti della sua storia - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre - I cittadini moldavi, chiamati alle urne domenica 28 settembre per eleggere il nuovo parlamento, decideranno se il Paese resterà sul percorso europeo o se invece cambierà rotta per avvicinarsi alla Rus ... Come scrive quotidiano.net
Moldavia confine conteso. Domenica al voto per decidere tra orbita russa e futuro europeo - La prossimità con il conflitto, la persistente crisi economica, un'agguerrita minoranza russofona. Lo riporta huffingtonpost.it