La Moldavia al bivio tra futuro europeo o ritorno nell' orbita russa

Le elezioni politiche di domenica 28 settembre in Moldavia assumono un valore che va ben oltre i confini nazionali. Il voto deciderà non solo la composizione dei 101 seggi del Parlamento, ma soprattutto l’orientamento geopolitico di una repubblica incastrata tra Romania e Ucraina: da una parte. 🔗 Leggi su Today.it

Moldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre

Moldavia al bivio elezioni, duello tra filo-Ue e filo-russi

moldavia bivio futuro europeoMoldavia al bivio, Bruxelles o Mosca. Cruciali le elezioni del 28 settembre - I cittadini moldavi, chiamati alle urne domenica 28 settembre per eleggere il nuovo parlamento, decideranno se il Paese resterà sul percorso europeo o se invece cambierà rotta per avvicinarsi alla Rus ... Come scrive quotidiano.net

moldavia bivio futuro europeoMoldavia confine conteso. Domenica al voto per decidere tra orbita russa e futuro europeo - La prossimità con il conflitto, la persistente crisi economica, un'agguerrita minoranza russofona. Lo riporta huffingtonpost.it

