Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento sfiora la vittoria all’esordio stagionale, sul campo della Stella EBK Roma. I Boars, nonostante le rotazioni accorciate per via dell’indisponibilità di Di Febo, offrono una prestazione corale notevole, restando sempre in partita contro una squadra lunga e ben attrezzata. Anche nei momenti di difficoltà, infatti, la squadra di coach Parrillo è rimasta compatta, sfiorando la rimonta nel finale. Inizio di gara molto equilibrato: entrambe le squadre partono su ritmi sostenuti, trovando spesso e volentieri il fondo della retina. I padroni di casa provano ad allungare con le triple di Melvin, ma i sanniti rispondono con le triple realizzate da Giacomi e Murolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Miwa sfiora il colpaccio all’esordio contro la Stella EBK