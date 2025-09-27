La missione internazionale | Non cambiamo rotta Ma la portavoce italiana rientra
In poco più di tre ore cambia molto, se non tutto. L’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ammorbidisce la linea dura della Global Sumud Flotilla, o quanto meno della sua componente italiana molto rilevante all’interno della spedizione. "Non possiamo accettare questa proposta – dichiara nel primo pomeriggio Anna Maria Delia, portavoce italiana della Gsf –. Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il nostro bene e la tutela della vita umana, che noi condividiamo al cento per cento, di deviare la nostra rotta e accettare la mediazione di portare gli aiuti a Cipro, e da Cipro farli arrivare a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
