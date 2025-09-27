La metamorfosi di Greta dall’attivismo climatico alla Flotilla per Gaza

La giovane Greta Thunberg, diventata simbolo mondiale della lotta al cambiamento climatico, oggi guida e ispira anche iniziative umanitarie e pacifiste. Dall’ambientalismo ai temi del pacifismo, il passo si è rivelato breve: la ventiduenne svedese, celebre per aver mobilitato milioni di giovani in difesa del clima, è ora impegnata in prima linea nella Flottiglia per Gaza, una missione internazionale che sfida il blocco navale israeliano per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese assediata. Questa evoluzione del suo impegno solleva una domanda cruciale: Greta Thunberg è ancora influente come agli esordi della sua notorietà globale? Dagli scioperi per il clima alla ribalta internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La metamorfosi di Greta, dall’attivismo climatico alla “Flotilla” per Gaza

Greta Thunberg a Firenze (a sorpresa) per l’assemblea degli ex Gkn: l’incontro con gli operai e il forum su giustizia climatica e sociale - L’attivista svedese Greta Thunberg alla fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, dove ha incontrato gli operai rimasti senza lavoro, in presidio permanente all’interno dello stabilimento occupato. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it