La marcia in più di Sinner
Atmane sorprende Jannik Sinner portandolo al terzo set con due break consecutivi a zero. Una sorta si impresa che però gli costa troppe energie. Nel parziale decisivo, il n.1 del seeding di Pechino cambia passo e chiude 6-0 approfittando dei crampi del rivale, mostrando nuove variazioni nel suo gioco. Bene Carlos Alcaraz a Tokyo!
