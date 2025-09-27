La marcia in più di Sinner

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Atmane sorprende Jannik Sinner portandolo al terzo set con due break consecutivi a zero. Una sorta si impresa che però gli costa troppe energie. Nel parziale decisivo, il n.1 del seeding di Pechino cambia passo e chiude 6-0 approfittando dei crampi del rivale, mostrando nuove variazioni nel suo gioco. Bene Carlos Alcaraz a Tokyo! LIVE alle 14:30 sul canale youtube di OA Sport con una nuova diretta di TennisMania: analisi e commenti sul grande tennis! Iscriviti al canale per non perdere aggiornamenti, risultati e approfondimenti su Sinner, Alcaraz e tutti i protagonisti del circuito ATP. #Sinner #Atmane #Tennis #TennisMania #Alcaraz #Pechino #Tokyo #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it

la marcia in pi249 di sinner

© Oasport.it - La marcia in più di Sinner

In questa notizia si parla di: marcia - sinner

LIVE Sinner-Dimitrov 3-6, WImbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro deve cambiare marcia

Quando torna in campo Sinner: la marcia verso lo Us Open 2025

Sinner domina agli Us Open: una marcia inarrestabile verso la gloria

marcia pi249 sinnerLa lunga marcia di Sinner. Jannik riparte dalla Cina - Presente anche a Vienna, l’ex numero uno fissa gli obiettivi per passare Alcaraz. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marcia Pi249 Sinner