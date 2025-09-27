La maratona delle Regionali | rebus voti per il centrodestra

Si parte domenica con Marche e Val d'Aosta L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La maratona delle Regionali: rebus voti per il centrodestra

In questa notizia si parla di: maratona - regionali

#MaratonaElettorale Lunedì 29 settembre maratona elettorale in diretta su Radiogoldtv dedicata alle elezioni regionali 2025. A partire dalle ore 15.00 interventi flash dopo la chiusura dei seggi. Dalle ore 18.00 diretta no stop fino alla proclamazione del nuovo Vai su Facebook

Regionali, rebus candidature. La Lega punta su De Mossi. Pd, confronto su Bezzini - Le grandi manovre in vista delle elezioni regionali stanno arrivando al momento cruciale, con la chiusura delle liste. lanazione.it scrive

Rebus regionali, i dossier passano sul tavolo dei leader - Per sciogliere i nodi delle regionali, in entrambi gli schieramenti, è arrivata l'ora dei leader: il centrodestra deve riempire ancora tre caselle (quella cruciale del Veneto e, a ruota, Puglia e ... Scrive ansa.it