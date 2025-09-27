La maratona delle Regionali | rebus voti per il centrodestra

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parte domenica con Marche e Val d'Aosta L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la maratona delle regionali rebus voti per il centrodestra

© Lidentita.it - La maratona delle Regionali: rebus voti per il centrodestra

In questa notizia si parla di: maratona - regionali

Regionali, rebus candidature. La Lega punta su De Mossi. Pd, confronto su Bezzini - Le grandi manovre in vista delle elezioni regionali stanno arrivando al momento cruciale, con la chiusura delle liste. lanazione.it scrive

Rebus regionali, i dossier passano sul tavolo dei leader - Per sciogliere i nodi delle regionali, in entrambi gli schieramenti, è arrivata l'ora dei leader: il centrodestra deve riempire ancora tre caselle (quella cruciale del Veneto e, a ruota, Puglia e ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maratona Regionali Rebus Voti