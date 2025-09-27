Il patron di Kontatto Federico Ballandi: «La chiave della nostra evoluzione risiede nell’equilibrio tra eredità storica e ricerca “Winter Light” è stata ideata per i 30 anni dell’azienda e ribalta la visione dell’inverno come stagione cupa». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «La maglieria si fonda sugli artigiani, non è un mestiere che si improvvisa»