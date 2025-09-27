’La magia della pittura’ in Castello Gianfranco Goberti opere in mostra
"Purissimo cielo". È riuscita a leggere fino all’ultimo verso – "purissimo cielo" – della poesia di Roberto Melli, Enrica Domenicali, moglie del compianto artista Gianfranco Goberti, scomparso nel 2023, e celebrato dalla mostra che apre oggi al Castello Estense. È riuscita ad arrivare all’ultimo verso, con la voce ormai insidiata dalla commozione, ma mai vinta; forte – ci è sembrato – dell’orgoglio di aver accompagnato l’ispirazione del più grande contemporaneo ferrarese. E anche, forse soprattutto, dell’affetto che li univa. L’applauso avvolgente del pubblico, presente in gran numero all’inaugurazione di ieri, è la testimonianza più incisiva di cos’ha significato l’artista per la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: magia - pittura
'La magia della pittura' di Gianfranco Goberti in mostra nelle sale del Castello
In Castello ’La magia della pittura’. Ecco la mostra di Gianfranco Gobetti
Taglio del nastro per 'La magia della pittura', l'esposizione delle opere di Gianfranco Goberti
Gianfranco Goberti. La magia della pittura Castello Estense, Ferrara 27 settembre 2025 – 12 gennaio 2026 Le sale del Castello Estense ospitano la prima grande retrospettiva dedicata a Gianfranco Goberti (1939–2023), tra i protagonisti più originali de - facebook.com Vai su Facebook
Due giorni di magia al Castello Farnese: il 25 e 26 Febbraio arriva Magolandia - Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia! romatoday.it scrive
Un giorno di magia al Castello della Castelluccia: il 26 Marzo arriva Potterland - Una nuova concezione di intrattenimento vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia! romatoday.it scrive