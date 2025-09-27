"Purissimo cielo". È riuscita a leggere fino all’ultimo verso – "purissimo cielo" – della poesia di Roberto Melli, Enrica Domenicali, moglie del compianto artista Gianfranco Goberti, scomparso nel 2023, e celebrato dalla mostra che apre oggi al Castello Estense. È riuscita ad arrivare all’ultimo verso, con la voce ormai insidiata dalla commozione, ma mai vinta; forte – ci è sembrato – dell’orgoglio di aver accompagnato l’ispirazione del più grande contemporaneo ferrarese. E anche, forse soprattutto, dell’affetto che li univa. L’applauso avvolgente del pubblico, presente in gran numero all’inaugurazione di ieri, è la testimonianza più incisiva di cos’ha significato l’artista per la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La magia della pittura’ in Castello. Gianfranco Goberti, opere in mostra