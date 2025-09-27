La lunga strada unita e separata d Igor Tudor e Ivan Juri? nel nome dell' Hajduk Spalato

L’ Hajduk Spalato non è un club come tanti altri. La sua esistenza travalica i confini del calcio ed è parte dell’identità dei suoi sostenitori. È una lingua che riempie le conversazioni che viaggiano quotidianamente per le vie del centro. È arte che colora di bianco, rosso e blu i muri della città. È un codice che si tramanda di generazione in generazione. Uno stile di vita fatto di ribellione e resistenza, simbolo della Dalmazia che non si piega al potere centrale di Zagabria. Ed è in questo ambiente stracolmo di orgoglio e passione che nascono i tecnici di Juventus e Atalanta, Igor Tudor e Ivan Juri?, che oggi si affrontano, per la prima volta da allenatori, in una partita d’alta classifica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

