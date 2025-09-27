La lite al bar poi gli spari e le coltellate | due feriti Grave un 44enne

Spari e coltellate nella notte a Roma, in zona Massimina. Due le persone rimaste ferite, un 24enne e un uomo di 44 anni, con questo ultimo trasportato in gravi condizioni in ospedale. Due episodi che dovrebbero essere collegati fra loro. Preludio alla notte di sangue una violenta lite avvenuta in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

