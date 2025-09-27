La libertà di parola al tempo dell' odio

Il costituzionalista: «Odio e orrore sono fratelli, dopo c’è solo la guerra. Il 7 ottobre non giustifica il massacro degli innocenti. L’omicidio Kirk? Nessuno può essere ucciso per le sue idee». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La libertà di parola al tempo dell'odio

In questa notizia si parla di: libert - parola

Intervista con Gustavo Zagrebelsky: la libertà di parola al tempo dell'odio - La Stampa - X Vai su X

Da Jane Austin all'intelligenza artificiale e alla libertà di parola: tre giorni ricchi di appuntamenti, al via questo pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook

Meta rimuoverà i post che usano "sionista" come parola d'odio - L'azienda, che gestisce i social Facebook e Instagram, ha deciso che rimuoverà i post che usano il termine "sionista" ... Come scrive ansa.it

Sui social non si potrà scrivere la parola "Sionista". Meta rimuoverà i post perché parola d'odio - L'azienda, che gestisce i social Facebook e Instagram, ha deciso che rimuoverà i post che usano il ;;termine "sionista ... Come scrive huffingtonpost.it