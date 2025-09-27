La Juventus riprende l’Atalanta nel finale | 1-1 Al gol di Sulemana risponde Cabal
La Juventus targata Tudor rischia la beffa contro un’Atalanta letale in contropiede ma riesce nel finale di partita ad evitare la sconfitta. La gara dello Stadium che metteva di fronte due delle squadre ancora imbattute in questo campionato non ha certo annoiato, con i bianconeri scatenati nei primi minuti e l’Atalanta costretta a difendersi. L’undici di Juric, però, approfitta di alcune crepe nella difesa bianconera per colpire in contropiede: splendida la serpentina di Sulemana che vale il vantaggio della Dea. Nel secondo tempo i bianconeri spingono a lungo ma senza impensierire Carnesecchi: il pareggio arriva grazie all’ unico errore della difesa bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: juventus - riprende
Gol Guerra, la Juventus Next Gen passa in vantaggio contro il Novara grazie al capitano! Il bomber riprende dove aveva lasciato: segnando. Il racconto dell’importante rete
LIVE Juventus-Borussia Dortmund 4-4, Champions League calcio in DIRETTA: Kelly riprende al 96? il match su assist di un immenso Vlahovic!!
Allenamento Juventus, si riprende a lavorare verso l’Atalanta: le ultime novità dalla Continassa sulle condizioni dei bianconeri. E su Bremer…
#Atalanta, #DeKetelaere ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione con la #Juventus. #Éderson ancora a parte, mentre #Kolasinac si allena con la Primavera per riprende la condizione. Terapie per #Scmacca, #Bakker, #Sc - X Vai su X
Ritorno fondamentale! Bremer è pronto e si riprende il centro della difesa per il big match contro l'Atalanta. #Juve #Bremer #Juventusnews24 #juveatalanta - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus riprende l’Atalanta nel finale: 1-1. Al gol di Sulemana risponde Cabal - L'errore di Kossonou consente a Cabal di trovare il pari: l'espulsione di De Roon rende emozionante i ... Lo riporta msn.com
Juventus-Atalanta 1-1: Cabal riprende la Dea, per Tudor è il secondo pari di fila - Gara equilibrata a Torino: vantaggio nerazzurro con Sulemana. Riporta repubblica.it