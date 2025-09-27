La Juventus conquista la prima edizione della Serie A Women’s Cup | Roma battuta 3-2 decide Thomas
La Juventus si aggiudica la prima edizione della Serie A Women’s Cup: Roma battuta 3-2, decide Thomas nel recupero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: juventus - conquista
Juventus Women batte l’Inter e conquista la The Women’s Cup: decisive Godo e Cambiaghi
La Juventus Women batte l’Inter e conquista la The Women’s Cup?
Nella finale di Serie A Women’s Cup si affrontano Juventus e Roma per la conquista del primo titolo stagionale. Nel primo commento tutte le info su dove vedere la partita in tv in chiaro ma anche in streaming - facebook.com Vai su Facebook
#AccaddeOggi Il 19/9/1984 la #Juventus inizia la stagione europea (che si concluderà nella notte tragica e vittoriosa dell'#Heysel con la conquista della 1a #CoppaCampioni) a #Tampere, contro i finlandesi dell’#Ilves. E’ un 4-0 che proietta la Juve agli ottavi. - X Vai su X
La Juventus conquista la prima edizione della Serie A Women’s Cup: Roma battuta 3-2, decide Thomas - La Juventus si aggiudica la prima edizione della Serie A Women’s Cup: Roma battuta 3- Lo riporta fanpage.it
Calcio femminile, la Juve batte la Roma e vince la Serie Women's Cup - La Juventus batte la Roma e conquista la prima edizione della Serie A Women's Cup, la nuova competizione che inaugura ... Come scrive sport.tiscali.it