La gravidanza? Un incubo ho avuto nausea tutti i giorni mi addormentavo sempre Dopo il parto c’è il matrimonio | così Mercedesz Henger a Verissimo

Mercedesz Henger assieme al suo compagno Alessio ha annunciato a “ Verissimo ” che è in attesa di una bambina. “Mamma Eva è contentissima di diventare nonna, non vedeva l’ora. Mi dà tantissimi consigli. – ha detto – Nel periodo di intensa nausea, la chiamavo sempre, così come la mamma di Alessio. Mi stanno aiutando tantissimo queste due donne, anche a vivere quest’esperienza in tutto”. “Dovrebbe nascere a febbraio, sono entrata nel quinto mese. – ha continuato – Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo, però non è vero che è tutto rosa e fiori”. Dalla settima settimana fino alla tredicesima “è stato un incubo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it