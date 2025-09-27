La grande redazione delle classi italiane | al via Repubblica@Scuola

Repubblica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sito per le scuole di Repubblica con nuove iniziative che si aggiungono ad appuntamenti ormai storici con studenti e studentesse. I “Comix Games”. Lo spazio di “Atlante” per far conoscere i progetti dei docenti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la grande redazione delle classi italiane al via repubblica@scuola

© Repubblica.it - La “grande redazione” delle classi italiane: al via Repubblica@Scuola

In questa notizia si parla di: grande - redazione

Vignettisti arrestati in Turchia. Chi sono i “Predoni del Grande Oriente” che hanno attaccato la redazione a Istanbul

grande redazione classi italianeLa grande redazione delle classi italiane: al via Repubblica@Scuola - ll sito per le scuole di Repubblica con nuove iniziative che si aggiungono ad appuntamenti ormai storici con studenti e studentesse, i “Comix Games” e lo ... Scrive repubblica.it

grande redazione classi italiane“Educazione oltre i banchi di scuola”. L’Africa nelle classi italiane, per parlare di migrazione, salute e clima - Riparte "A scuola con Amref": percorsi gratuiti per educare alla cittadinanza globale, tra inclusione, salute e diritti con progetti che raccontano l’Africa senza stereotipi e promuovono responsabilit ... Riporta vita.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Redazione Classi Italiane