La grande musica parla napoletano e studia Carosone e Pino Daniele - il tributo

Federico Vacalebre, ideatore e direttore artistico del Premio Carosone, ancora una volta riesce nell'impresa alchemica di mettere assieme voci, generazioni e stili più diversi per un omaggio al grande Renato Carosone che diventa serata di grande musica e spettacolo, fucina di nuovi progetti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grande - musica

L'Umbria che Spacca chiude alla grande con Lucio Corsi. La città stregata dalla musica

Una serata di grande musica alla Rocca di Noale con la Giovane Orchestra Metropolitana

Torna Pompei Inn Jazz, quattro serate di grande musica a ingresso gratuito

Iniziare la giornata con un po’ di grande musica? Ti aspettiamo ai nostri concerti mattutini! Intanto, ecco alcuni scatti del concerto di ieri mattina: Il pianoforte nella musica da camera: Lisa Yasuda (violino) e Massimiliano Scatena (pianoforte). II edizione Festival - facebook.com Vai su Facebook

La grande musica parla napoletano e studia Carosone e Pino Daniele - il tributo - Voglia di suonare e cantare, atmosfera da festa e grande musica sotto la direzione di Federico Vacalebre, biografo ufficiale del grande Renato - Come scrive napolitoday.it