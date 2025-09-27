La grande festa di Caleidoscopio Aps | | Celebriamo i nostri primi dieci anni

Caleidoscopio Aps celebra i primi dieci anni di gestione del Cineteatro San Filippo Neri, a San Benedetto, con la stagione teatrale 20252026 e in attesa dell’apertura di ’ Passato presente teatro ’, questo sarà il titolo, l’associazione invita tutti coloro che quotidianamente sostengono il teatro e i progetti dell’Aps a festeggiare questo traguardo. Con questo spirito domenica 5 ottobre, dalle 15, presso il Cineteatro San Filippo Neri, Caleidoscopio propone laboratori, performance teatrali e momenti conviviali, per celebrare insieme la strada percorsa finora, tutto a ingresso gratuito, con il titolo ’ I nostri primi dieci anni ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

