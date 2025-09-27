La grande classica risuona tra cori pianoforti e violinisti
La grande classica, il jazz, la musica corale e i virtuosi di pianoforte e chitarra. Brani di Mozart, Vivaldi e Fauré, per 5 appuntamenti da qui all’inizio di maggio. Prenderà il via questo weekend la nuova stagione di “ Vedano in Musica “, promossa dal Circolo culturale don Primo Mazzolari assieme alla Scuola di musica Amalia Caprotti Sala e in collaborazione col Comune. Si partirà domani alle 17 nella Sala della Cultura di via Italia con il concerto “Estate in Do maggiore“, che vedrà esibirsi l’ensemble dei Giovani Solisti Comaschi, con Alessandro Loria alla chitarra solista e Liam Poli al pianoforte solista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: grande - classica
Tornano i concerti al tramonto in centro a Perugia: la grande musica classica alla Terrazza del Mercato Coperto
Sondalo, torna Mondadizza Music Week: la grande musica classica unisce talento e territorio. Concerto anche nel Parco dello Stelvio
Grande appuntamento con la musica classica, in scena i giovani compositori della Young Musicians European Orchestra
Volley, la grande classica si rianima: Italia-Polonia, i precedenti da grandi occasioni tra Mondiali, Olimpiadi ed Europei - - X Vai su X
Rogoredo in Musica! Nell’ambito della XX edizione della “Grande Rassegna Internazionale di Musica Classica”, l’Associazione Rogoredo Musica Milano presenta un concerto sinfonico da non perdere. L’Orchestra Sinfonica Guido d’Arezzo si esibirà con il cel - facebook.com Vai su Facebook
“La Grande Classica al Borgo“, due cori sotto i riflettori - La settima edizione de "La Grande Classica al Borgo" prosegue con il concerto del Coro dell’Università di Perugia e l'Ensemble Vocale Femminile Nota Sò. Scrive lanazione.it
Quattro cori uniti in una grande concerto di musica sacra - Arezzo, 7 dicembre 2024 – Un percorso nella storia della coralità, dal gregoriano alla polifonia contemporanea. Da lanazione.it