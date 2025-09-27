la grande classica risuona tra cori pianoforti e violinisti

La grande classica, il jazz, la musica corale e i virtuosi di pianoforte e chitarra. Brani di Mozart, Vivaldi e Fauré, per 5 appuntamenti da qui all’inizio di maggio. Prenderà il via questo weekend la nuova stagione di “ Vedano in Musica “, promossa dal Circolo culturale don Primo Mazzolari assieme alla Scuola di musica Amalia Caprotti Sala e in collaborazione col Comune. Si partirà domani alle 17 nella Sala della Cultura di via Italia con il concerto “Estate in Do maggiore“, che vedrà esibirsi l’ensemble dei Giovani Solisti Comaschi, con Alessandro Loria alla chitarra solista e Liam Poli al pianoforte solista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

